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Зеленський схвалив створення Бюро економічної безпеки: що це означає

22 березня, 13:54

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Тепер СБУ і податкова більше не будуть наглядати за економічною безпекою країни

Президент Володимир Зеленський підписав закон про Бюро економічної безпеки(БЕБ), яке тепер буде боротися з економічними злочинами. Раніше ці невластиві собі функції виконували СБУ і податкова.

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Про це повідомляє Офіс глави держави.

СБУ і податкова більше не будуть наглядати за економікою

Основною функцією БЕБ буде аналітична робота, а не силові повноваження. Бюро буде аналізувати бенефіціарів фінансових операцій і визначати, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших приватних або державних структур. Бюро буде протидіяти правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави

БЕБ буде єдиним держорганом, відповідальним за боротьбу з економічними злочинами. Воно отримає повноваження СБУ та податкової, які ті раніше виконували в цій сфері. Це дозволить СБУ сфокусуватися на виконанні завдань, які дійсно безпосередньо пов'язані з безпекою держави, з контррозвідувальної діяльністю в сфері економіки.

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Чим конкретно буде займатися БЕБ

  • Виявлення зон ризиків у сфері економіки.
  • Оцінка ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення.
  • Пропозиції щодо усунення передумов для створення злочинних схем у сфері економіки.
  • Забезпечення економічної безпеки держави шляхом попередження, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави.
  • Збір і аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави.
  • Виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням і використанням міжнародної технічної допомоги.
  • Висновки і рекомендації для державних органів з метою підвищення ефективності у сфері економіки.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Зеленського просили ветувати законпро Бюро економічної безпеки. Колишні чиновники в один голос стверджують, що через ще один орган у влади з'явиться можливість тиснути на бізнес.

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закони Володимир Зеленський Бюро з економічної безпеки БЕБ

Джерело: Сьогодні

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