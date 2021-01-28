Зеленський схвалив санкції проти Росії

Хто саме потрапив під санкції, не розкривається

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який ввів в дію рішення РНБО про персональні санкції проти юридичних і фізичних осіб з Росії.



Контроль за виконанням рішення покладається на Секретаря РНБО Данилова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 січня 2021 "Про внесення змін до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 грудня 2020 року, введеного в дію указом президента України від 14 грудня 2020 № 564-27т" (додається, таємно, без абзаців 14, 15, 16 – нетаємно)" , – сказано в указі.

Однак, документ не розкриває, які саме фізичні та юридичні особи потрапляють під санкції. Також не опубліковані зміни, внесені в рішення РНБО від 14 грудня 2020 року.

Раніше Україна ввела санкції проти російських авіакомпаній. Обмеження введені на три роки за польоти над окупованих Кримом.

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У грудні минулого року Сполучені Штати ввели санкції проти ряду російських і китайських компаній, які є "кінцевими військовими користувачами", тепер вони не мають змоги купувати американські товари і технології.

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