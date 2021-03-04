Зеленський схвалив нові повноваження для в. о. міністра: що це значить

Нещодавно президент забракував цей документ і вніс в Раду свої пропозиції

Президент Володимир Зеленський підписав нещодавноприйнятий Верховною Радою закон, який відновлює конкурси для обіймання посад на держслужбі, а також розширює повноваження виконувачів обов'язків міністра.

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Про це повідомляє Офіс глави держави.

Конкурси на держслужбу

Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом необхідно оголосити конкурси на посади, обіймані особами, з якими раніше були укладені контракти на період дії коронавірусного карантину.

Також тепер прем'єр-міністр або міністр після свого призначення не зможе звільняти держслужбовців протягом чотирьох місяців.

Повноваження в. о. міністра

Що раніше заборонялося, але тепер дозволено в. о. міністра, поки вакантна посада:

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вносити пропозицію прем'єру про призначення заступників голови відомства;

вносити Кабміну подання про фінансове утримання міністерства;

ліквідовувати або реорганізовувати територіальні органи відомства;

затверджувати структуру апарату міністерства;

утворювати, ліквідовувати, реорганізовувати підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління цього міністерства;

призначати на посаду та звільняти керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери цього міністерства.

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Якщо посада міністра вакантна більше 60 днів, то виконувачу обов'язків можна ще й таке:

визначати пріоритетні напрямки розвитку;

скасовувати повністю або частково акти територіальних органів міністерства;

порушувати питання про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників міністра;

визначати обов'язки заступників і розподіляти між ними повноваження;

ухвалювати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство;

підписувати накази міністерства.

Призначення в. о. міністра.

Вилучена з закону норма, яка забороняла покладати обов'язки міністра на особу, кандидатура якої на посаду голови відомства була відхилена Верховною Радою.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 28 січня Верховна Рада вдруге провалила призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики і він продовжує тимчасово виконувати обов'язки глави Міненерго. Сам Вітренко заявляв, що сильно обмежений у повноваженнях.

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