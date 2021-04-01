Зеленський пояснив, навіщо Росія підтягнула війська до кордонів України

Якщо Росія готується до вторгнення до України, то українська армія готова дати відсіч ворогу. Окупанти створюють військову напругу для того, щоб тиснути на переговорах.

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Про це написав у Facebook президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що гра м'язами у форматі військових навчань і можливих провокацій уздовж кордону – це традиційна тактика Росії.

"Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас – тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру. Наша армія – це не лише сила та міць, це також мудрість і виваженість. Наша держава – це єдність. Ми завжди готові до будь-яких провокацій", – сказав Зеленський.

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Президент додав, що не припинить спроб домовитися про перемир'я на Донбасі.

"Наша ж стратегія – обов’язково мир і повернення наших людей і територій", – додав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповідав, скільки військ РФ на Донбасі, в Криму та на кордоні. Він зазначав, що останнім часом під виглядом навчань Росія нарощує війська поблизу кордону України.

Тим часом американська преса пише, що боєготовність Європейського командування армії США підвищили до максимального рівня через стягування Росією своїх військ до кордонів України. Американці зараз оцінюють ймовірність бойових дій як "потенційну неминучу кризу". Пентагон теж звинуватив Росію в ескалації на Донбасі.

Відео: Сьогодні

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