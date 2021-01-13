Зеленський обговорив з президентом Португалії три важливих питання

Також глава держави згадав про вбитого в Португалії українця

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з молдавським лідером Майєю Санду провів телефонну розмову з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою. Глави держав привітали один одного з новорічними та різдвяними святами і обговорили три важливих питання – вступ України до ЄС та НАТО і вакцину від COVID-19.

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Про це повідомляє ОПУ.

Зеленський в розмові зі своїм колегою заявив, що розраховує на збільшення товарообігу між країнами, а також лідери держав домовилися про засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва

Президент України порушив питання розподілу сертифікованої вакцини і можливості її отримання Україною найближчим часом.

"Буду вдячний за сприяння в наданні перших вакцин COVAX вже в січні-лютому", – сказав глава української держави.

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Зеленський також розраховує, що Португалія забезпечить справедливе розслідування обставин смерті громадянина України Ігоря Гоменюка в березні 2020 року.

У зв'язку з головуванням Португалії у Раді ЄС Україна розраховує на підтримку в реалізації домовленостей 22-го саміту Україна-ЄС. На це Марселу де Соуза заявив, що його країна підтримує євроінтеграційні прагнення України. Також співрозмовники обговорили вступ України в НАТО.

"Покрокове зближення України з НАТО на шляху до повноцінного членства в Альянсі є гарантією безпеки України. Дякую за підтримку рішення про визнання України партнером з розширеними можливостями. У цьому новому статусі Україна розраховує на розширення практичної співпраці з НАТО. Хочемо більш активно залучитися до практичного посилення євроатлантичної безпеки. Отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО – наша стратегічна мета", – заявив Зеленський.

Президент України ще раз запросив свого португальського колегу відвідати Україну, а у відповідь Марселу де Соуза запросив Зеленського в Португалію в першому півріччі 2021 року.

Нагадаємо, в 2017 році Україна і Португалія підписали низку документів.

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