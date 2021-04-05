Відчуваємо, що ми не на самоті: Зеленський обговорив з Джонсоном ситуацію на Донбасі і підтримку НАТО

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Великобританії ситуацію з безпекою на Донбасі. Телефонна розмова відбулася під час візиту Зеленського в Катар .
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Донбас
Глава держави поінформував главу уряду Великобританії про загострення ситуації на Донбасі, нарощуванні російського військового контингенту на кордоні і спробах Росії зірвати реалізацію Мінських домовленостей.
"Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам – членам НАТО та всій Європі", – підкреслив Володимир Зеленський і закликав Великобританію разом з іншими державами Альянсу посилити свою присутність в регіоні і збільшити списку санкцій тиск на РФ.
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підтримка Британії
Президент подякував співрозмовнику за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету і територіальної цілісності України.
"Ми відчуваємо, що Україна не на самоті. Нас підтримують країни "Великої сімки", – сказав Володимир Зеленський.
Окрему увагу співрозмовники приділили реалізації домовленостей, досягнутих в під час візиту президента України до Великобританії 8-9 жовтня 2020 року, зокрема розвитку Військово-морського флоту України.
НАТО
Лідери України та Великобританії скоординували дії по реалізації євроатлантичного курсу нашої держави. Володимир Зеленський зазначив, що отримання Плану дій щодо членства в НАТО на сьогодні першочерговим пріоритетом України.
"Отримання Плану дій щодо членства в НАТО сприяло б зміцненню обороноздатності України", – сказав Володимир Зеленський.
Кримська платформа
Лідери обговорили графік двостороннього політичного діалогу на поточний рік. Президент України запросив Бориса Джонсона взяти участь в саміті Кримської платформи, який відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року.
Раніше повідомлялося, що Британія і країни Балтії домовилися підтримувати Україну.
Про візит Зеленського в Катар дивіться в сюжеті:
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