Зеленський обговорив постачання вакцини з главою компанії Pfizer: подробиці переговорів

Президент Володимир Зеленський обговорив з керівництвом фармацевтичної компанії Pfizer укладення контракту про постачаннявакцини від коронавірусу в Україну в найкоротші строки.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Володимир Зеленський розповів главі правління Pfizer Альберту Бурлі про поточну епідемічну ситуацію в Україні й плани влади щодо розгортання вакцинації проти COVID-19.

"Забезпечення вакцинації населення України безпечною сертифікованою вакциною є одним з наших пріоритетних завдань", – підкреслив Зеленський.

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За його словами, Україна готова створити всі необхідні умови для використання вакцини.

Голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якомога швидше.

Раніше передавали, що Сполучені Штати допоможуть Україні розподілити перші 117 тисяч доз вакцини проти коронавірусної хвороби виробництва Pfizer – нададуть спеціальні холодильники для зберігання препарату.

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