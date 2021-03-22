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Зеленський обіцяє українцям компенсацію за небезпечні "побочки" від вакцин

22 березня, 14:12

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Кабінет міністрів створить спеціальний компенсаційний фонд для допомоги українцям

В Україні починається вже другий етап вакцинації, і влада має намір посилити підтримку українців на випадок, якщо будуть небезпечні побічні ефекти від антикоронавірусних щеплень.

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Про це йшла мова на нараді у президента Володимира Зеленського, передає ОПУ.

Фото: president.gov.ua

Глава держави повідомив, що має намір якомога швидше підписати прийнятий парламентом 19 березня закон, згідно з яким держава бере на себе відповідальність за наслідки після щеплення проти коронавірусу.

Після цього постановою Кабінету міністрів буде створено спеціальний компенсаційний фонд.

Також за результатами наради прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову внести зміни в план вакцинації, які дозволять швидше вакцинувати громадян, що записалися на щеплення через портал "Дія".

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Крім того, сьогодні вранці за дорученням президента України глава уряду провів нараду з міністрами з розробки механізмів спільної з органами місцевого самоврядування підтримки бізнесу і людей в "червоних зонах".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Верховна Рада прийняла закон, яким зняла відповідальність з виробників вакцин за "побочки".

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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компенсації вакцинація вакцина Володимир Зеленський побічний ефект

Джерело: Сьогодні

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