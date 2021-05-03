Зеленський про життя в СРСР: Там були плюси і мінуси, але не було одного... (відео)

Україна вже багато десятиліть бореться за свою незалежність і Конституцію. Сьогодні триває ця боротьба на Донбасі

Президент Володимир Зеленський у Польщі на заході з нагоди 230-ї річниці польської Конституції розповів, що раніше Україна жила за радянськими законами, і нагадав, як було в СРСР.

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Про це повідомляє ОПУ.

За його словами, Україна вже багато десятиліть бореться за свою незалежність і сьогодні це відбувається на Донбасі.

Для України завжди хтось писав закони, тому що вона була в складі тієї чи іншої імперії. Хоча своя перша українська Конституція була написана Пилипом Орликом у XVIII столітті, Конституція незалежної України була проголошена тільки в 1996 році, і цього року її 25-ліття.

"...Були дуже складні часи, часи радянські. Ми знову були частиною іншої країни. Я сам народився в СРСР і хочу сказати: там були плюси, були мінуси, але там не було у людей права на свободу слова, права вибору, права приватної власності", – сказав Зеленський.

Відео: president.gov.ua

Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський і ще чотири президенти країн ЄС підписали важливу декларацію: Анджей Дуда (Польща), Керсті Кальюлайд (Естонія), Гітанас Науседа (Литва), Егілс Левітс (Латвія).