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Зеленський про війну з Росією: Ми зробили те, що раніше було неможливо

14 травня, 13:08

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави розповів про головні досягнення Києва у протистоянні з агресором

/ Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що за два роки у протистоянні з Росією вдалося досягти певних результатів, які були неможливі раніше, – як на фронті, так і в дипломатії. Про це він написав у своїй колонці в журналі Фокус.

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Глава держави зазначив, що Україна налаштована на мир, і нагадав, що рано чи пізно всі війни закінчуються.

"Ми ніколи не розпалювали це протистояння. Навпаки, завдяки раціональній дипломатії ми зробили те, що було неможливо раніше. Це і тиша на фронті, яка в минулому році врятувала десятки життів. Це і транзитний газовий контракт - на сто відсотків в наших інтересах. Це і звільнення полонених – деякі з них перебували у неволі роками", – пише Зеленський.

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Президент підкреслив, що якщо вдалося домогтися цих результатів, то вдасться і все інше, що необхідно для встановлення чесного і стабільного миру.

У цій же колонці Зеленський вперше прокоментував домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука. Він вважає, що рішучі заходи стосовно кума Путіна могла б вжити і попередня влада.

Відео: Сьогодні
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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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