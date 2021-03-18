Зеленський про санкції щодо Медведчука: "Ми перекриємо кисень всім"

Президент Володимир Зеленський натякнув, що санкціями проти народного депутата Віктора Медведчукане обмежиться і слід чекати нових гучних рішень. Про це він сказав на спільній з президентом Литви Гітанасом Науседою пресконференції.

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Відповідаючи на репліку журналіста про те, що загострення на фронті може бути пов'язано з нещодавно введеними санкціями проти телеканалів і нардепа Віктора Медведчука, він відповів: "Провокації на Донбасі з боку окупантів дійсно збільшилися".

Президент пояснив, що Росія розгорнула проти України серйозну інформаційну війну, але це буде припинятися.

"Я давав присягу захищати нашу країну, суверенітет. Стратегія дуже проста всередині країни – ми перекриємо кисень всім людям, які руйнують незалежність нашої країни. Не словами, а діями ... Сьогоднішні дії ви бачите проти людей, у яких крім паспорта України більше нічого українського немає. Це моя стратегія і я її доведу до кінця", – сказав Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Віктор Медведчук оскаржив у Верховному Суді введені проти нього санкції. Пізніше ЗМІ дізналися, що нібито суд відмовився знімати арешт з "труби Медведчука".

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