Зеленський про битву під Крутами: Для України і 100 років тому, і зараз – загроза однакова (фото)

Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії пам'яті Героїв Крут, поклавши квіти до пам'ятного хреста на Аскольдовій могилі у Києві.

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Про це повідомляє Офіс глави держави.

Також президент встановив лампадку до могил Героя України Олександра Клітинського, який загинув у Будинку профспілок під час Революції Гідності в 2014 році і Маркіяна Паславського, який загинув у боях за Іловайськ.

"Для України тепер і понад сто років тому загроза однакова. Захисники держави виконували в бою під Крутами по суті те саме завдання, що й нині військові під Мар'їнкою. Хоча умови неоднакові – ми ж тепер справді міцніші. Наші мрії вже трохи інші, бо маємо багато з того, про що у 1918-му попередні покоління й думати не сміли", – сказав Зеленський.

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Щорічно 29 січня згадують Героїв Крут – київських студентів, які 1918-го на залізничній станції за 150 км від Києва вступили в бій з переважаючими силами більшовиків. Втрати українців, за різними даними, становили від 80 до 100 загиблих. На думку дослідників, загальні втрати росіян могли становити до 1500 убитих і поранених. Нерівне протистояння на довгий час виявилося викресленим з історії, але з набуттям незалежності України зайняло важливе місце в підручниках, а пізніше і в календарях українців. Читайте детальніше, що важливо знати про річницю легендарного бою.

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