Зробити щеплення більшості дорослих до кінця року – Зеленський підписав указ про Нацплан вакцинації

Він ввів у дію рішення РНБО

У неділю, 4 квітня, президент України підписав указ про пришвидшення вакцинації українців, який анонсував секретар РНБО Олексій Данілов.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 квітня 2021 року "Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Отже, Кабмін повинен у семиденний строк забезпечити розробку та затвердження Національного плану вакцинації проти COVID-19, ураховуючи найкращий міжнародний досвід.

Потрібно визначити:

мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень;

джерела та строки постачання вакцини;

осіб, відповідальних за реалізацію плану.

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Вакцинувати більшість населення України потрібно не пізніше ніж до грудня 2021 року. Це допоможе сформувати колективний імунітет.

Згідно з указом, уряд повинен активізувати переговори з виробниками вакцин, а Міністерство закордонних справ – вжити всіх заходів щодо постачання в Україну препаратів.

Міністерство охорони здоров'я має забезпечити:

постачання препаратів у максимально стислі строки;

доступ населення до вакцинації;

проведення ефективної інформаційно-роз'яснювальної роботи.

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