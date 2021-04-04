Зробити щеплення більшості дорослих до кінця року – Зеленський підписав указ про Нацплан вакцинації

У неділю, 4 квітня, президент України підписав указ про пришвидшення вакцинації українців, який анонсував секретар РНБО Олексій Данілов.
Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
"Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 квітня 2021 року "Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Отже, Кабмін повинен у семиденний строк забезпечити розробку та затвердження Національного плану вакцинації проти COVID-19, ураховуючи найкращий міжнародний досвід.
Потрібно визначити:
- мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень;
- джерела та строки постачання вакцини;
- осіб, відповідальних за реалізацію плану.
Вакцинувати більшість населення України потрібно не пізніше ніж до грудня 2021 року. Це допоможе сформувати колективний імунітет.
Згідно з указом, уряд повинен активізувати переговори з виробниками вакцин, а Міністерство закордонних справ – вжити всіх заходів щодо постачання в Україну препаратів.
Міністерство охорони здоров'я має забезпечити:
- постачання препаратів у максимально стислі строки;
- доступ населення до вакцинації;
- проведення ефективної інформаційно-роз'яснювальної роботи.
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