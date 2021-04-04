Русский
$ 27,83
32,7
  1. Влада

Зробити щеплення більшості дорослих до кінця року – Зеленський підписав указ про Нацплан вакцинації

4 квітня, 17:07

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він ввів у дію рішення РНБО

У неділю, 4 квітня, президент України підписав указ про пришвидшення вакцинації українців, який анонсував секретар РНБО Олексій Данілов.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 квітня 2021 року "Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Отже, Кабмін повинен у семиденний строк забезпечити розробку та затвердження Національного плану вакцинації проти COVID-19, ураховуючи найкращий міжнародний досвід.

Потрібно визначити:

В тренді
Путін, Меркель і Макрон обговорили Україну: про що мовчить кремлівська пропаганда
  • мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень;
  • джерела та строки постачання вакцини;
  • осіб, відповідальних за реалізацію плану.
Реклама

Вакцинувати більшість населення України потрібно не пізніше ніж до грудня 2021 року. Це допоможе сформувати колективний імунітет.

Згідно з указом, уряд повинен активізувати переговори з виробниками вакцин, а Міністерство закордонних справ – вжити всіх заходів щодо постачання в Україну препаратів.

Міністерство охорони здоров'я має забезпечити:

  • постачання препаратів у максимально стислі строки;
  • доступ населення до вакцинації;
  • проведення ефективної інформаційно-роз'яснювальної роботи.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Перша розмова Байдена із Зеленським: Україна ніколи не залишиться наодинці з агресією РФ
Перша розмова Байдена із Зеленським: Україна ніколи не залишиться наодинці з агресією РФВлада
Ваша справа – труба: Зеленський ввів санкції проти топ-10 контрабандистів
Ваша справа – труба: Зеленський ввів санкції проти топ-10 контрабандистівВлада
На довиборах в Раду на 87-му окрузі переміг Вірастюк – ЦВК
На довиборах в Раду на 87-му окрузі переміг Вірастюк – ЦВКВлада
Німеччина і Британія погрожують Кремлю
Німеччина і Британія погрожують Кремлю "важкими наслідками" через УкраїнуВлада
Вакцинація від COVID-19: Данілов анонсував новий указ Зеленського
Вакцинація від COVID-19: Данілов анонсував новий указ ЗеленськогоВлада
Чого чекати від військ РФ поблизу України:
Чого чекати від військ РФ поблизу України: "Свобода слова Савіка Шустера"Влада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти