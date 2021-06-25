Зеленський не оголосить дострокові вибори президента: Разумков назвав причину

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков впевнений, що дострокових президентських виборів не буде, тому що це точно не вигідно діючому главі держави Володимиру Зеленському. Про це він сказав на пресконференції.

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Йому не зрозуміло, для чого в ЗМІ і соцмережах розганяють чутки про можливі дострокові вибори.

"Упевнений, президент не хоче сьогодні залишати свою посаду, тому що ще багато чого не зроблено. Тільки половина терміну (президентського) пройшла. У нього є достатньо часу, щоб працювати далі. Чому він повинен піти з посади – для мене це загадка, логіки в цьому немає", – сказав Разумков.

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За його словами, згідно з Конституцією є можливість дострокових виборів, але президенту це явно не потрібно на сьогоднішній день. Також він пояснив, що якщо президент оголосить про дострокове припинення своїх повноважень, то він не зможе балотуватися на наступних виборах.

"Президент чітко сказав, що буде працювати далі. Піти на дострокові вибори – це закрити собі можливість йти на позачергові вибори президента. Ми розуміємо, що президент точно цього не хоче", – заявив спікер парламенту.

Зазначимо, останнім часом серед українських політиків почала активно поширюватися чутка, що Володимир Зеленський нібито скоро оголосить про проведення дострокових виборів президента, і що відповідну заяву нібито зробить 24 серпня 2021 року, на день 30-річчя незалежності країни. Ми дізналися, навіщо опонентам глави держави знадобилося поширювати недостовірну інформацію.