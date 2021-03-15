Зеленський назвав умову для повного захисту від коронавірусу

В Україні поки дуже повільні темпи вакцинації і тому президент Володимир Зеленський нагадав, що перше щеплення істотно знизить шанси заразитися, а друге – дасть повний захист від хвороби.

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Про це він сказав на селекторній нараді, передає ОПУ.

Він закликав чиновників постійно роз'яснювати людям важливість проведення вакцинації.

"Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 65%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває", – сказав Зеленський.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповів президенту, що побічні ефекти проявляються тільки у 0,8% випадків, а важких випадків не зафіксовано.

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Він також додав, що Європейське агентство з лікарських засобів вже офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко радив українцям не чекати вакцину Pfizer. За його словами, основні препарати, якими збираються вакцинувати українців – виробництва AstraZeneca, Novavax і Sinovac.

Відео: Сьогодні

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