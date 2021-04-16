Русский
$ 27,96
33,46
  1. Влада

Зеленський назвав помилку Порошенко щодо КСУ: Слава богу, ця людина вже в минулому

16 квітня, 11:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Деякі фінансові групи впливали на Конституційний Суд, у тому числі за участі деяких народних депутатів, каже Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський розкритикував свого попередника п'ятого президента України Петра Порошенка за те, що він дав надто великі повноваження Конституційному Суду і унеможливив звільнення суддів. Про це він розповів в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, текст якого опублікований на сайті ОПУ.

Реклама

За його словами, КСУ ледь не зірвав реформи в Україні, а все через те, що деякі фінансові групи впливали на суд, в тому числі за участі деяких народних депутатів.

"Вважаю, що вони втрачають свою впливовість. І КСУ– це такий стратегічний шлях, деякі судді сильно вдарили по антикорупційній інфраструктурі. Ми все це дуже швидко заблокували потужним кроком. Сьогодні голова КСУ не може бути на засіданнях, він не допущений. Уже двоє суддів КСУтакож не допущені до засідання суду", – сказав Зеленський.

При цьому президент розповів про велику помилку Порошенко, через яку зараз складно реформувати Конституційний Суд.

В тренді
Тепер вже офіційно. Зеленський підписав закон, який прирівняв е-паспорт до паперового

"ніколи так складно не було. Просто за часи мого попередника – він змінив закон про КСУ так, щоб не можна було з ними нічого зробити. Вони дали їм надто великі повноваження та унеможливили їхнє звільнення. Тобто це зроблено спеціально, щоб контролювати КСУ. Слава богу, що ця людина вже в минулому. Ми все це змінимо", – підкреслив глава держави.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", президент Володимир Зеленський скасував укази колишнього президента Віктора Януковича про призначення Тупицького до КСУ. В "Слузі народу" пояснили, що рішення цих суддів загрожували євроінтеграції.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

КСУ Володимир Зеленський Конституційний суд Петро Порошенко

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Гаряче літо 2014 го: коротка історія АТО в семи постах на Facebook
Гаряче літо 2014 го: коротка історія АТО в семи постах на FacebookВлада
Росія боїться тільки одну країну: Кравчук розповів, хто може допомогти Україні
Росія боїться тільки одну країну: Кравчук розповів, хто може допомогти УкраїніВлада
Розмитнення авто коштуватиме 1000 євро: Рада ухвалила закони про
Розмитнення авто коштуватиме 1000 євро: Рада ухвалила закони про "євробляхи"Авто
Можуть вдарити по Воронежу зі Стамбула – чим небезпечні кораблі ВМС США, яких чекали в Україні
Можуть вдарити по Воронежу зі Стамбула – чим небезпечні кораблі ВМС США, яких чекали в УкраїніВлада
Росія не нападе на Україну: у США назвали інший небезпечний сценарій Путіна
Росія не нападе на Україну: у США назвали інший небезпечний сценарій ПутінаВлада
Зеленський скликав РНБО: частина засідання буде таємною
Зеленський скликав РНБО: частина засідання буде таємноюВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти