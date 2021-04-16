Зеленський назвав помилку Порошенко щодо КСУ: Слава богу, ця людина вже в минулому

Деякі фінансові групи впливали на Конституційний Суд, у тому числі за участі деяких народних депутатів, каже Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський розкритикував свого попередника п'ятого президента України Петра Порошенка за те, що він дав надто великі повноваження Конституційному Суду і унеможливив звільнення суддів. Про це він розповів в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, текст якого опублікований на сайті ОПУ.

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За його словами, КСУ ледь не зірвав реформи в Україні, а все через те, що деякі фінансові групи впливали на суд, в тому числі за участі деяких народних депутатів.

"Вважаю, що вони втрачають свою впливовість. І КСУ– це такий стратегічний шлях, деякі судді сильно вдарили по антикорупційній інфраструктурі. Ми все це дуже швидко заблокували потужним кроком. Сьогодні голова КСУ не може бути на засіданнях, він не допущений. Уже двоє суддів КСУтакож не допущені до засідання суду", – сказав Зеленський.

При цьому президент розповів про велику помилку Порошенко, через яку зараз складно реформувати Конституційний Суд.

"ніколи так складно не було. Просто за часи мого попередника – він змінив закон про КСУ так, щоб не можна було з ними нічого зробити. Вони дали їм надто великі повноваження та унеможливили їхнє звільнення. Тобто це зроблено спеціально, щоб контролювати КСУ. Слава богу, що ця людина вже в минулому. Ми все це змінимо", – підкреслив глава держави.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", президент Володимир Зеленський скасував укази колишнього президента Віктора Януковича про призначення Тупицького до КСУ. В "Слузі народу" пояснили, що рішення цих суддів загрожували євроінтеграції.

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