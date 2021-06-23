Русский
$ 27,31
32,47
  1. Влада

Зеленський назвав одне з головних завдань України і НАТО

23 червня 2021 13:36

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави після зустрічі з президентом Грузії заговорив про посилення співпраці у важливому напрямку

Президент Володимир Зеленський вважає, що посилення співпраці у питанні безпеки Чорноморського регіону має бути одним із пріоритетів України і країн-партнерів. Про це він заявив на спільній з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі пресконференції.

Реклама

За його словами, Чорне море має бути безпечним місцем і вільним для судноплавства.

"Одне з ключових завдань для України і наших партнерів – посилення співпраці з питань безпеки у Чорноморському регіоні. Чорне море має бути безпечною акваторією: вільною для торгівлі і вільною для судноплавства. Ми прагнемо посилити взаємодію між нашими країнами, державами-партнерами у Чорному морі. Активно працюємо над реалізацією цієї ініціативи з Грузією та іншими сусідами", – сказав Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні президент РФ Володимир Путін у своїй статті для німецького видання поскаржився на НАТО. За його словами, рух блоку на схід став основною причиною стрімкого зростання взаємної недовіри в Європі.

Читайте також в нашій статті, як "москітний" флот України змінить баланс сил між Росією і НАТО. Ми дізналися, які кораблі буде будувати Україна з Великобританією і як вони вплинуть на протистояння між Альянсом і РФ.

Дивіться також в нашому сюжеті про те, як Велика Британія будуватиме морські бази в Україні:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Чорне море ніколи не було
Чорне море ніколи не було "російським озером": Данілов показав старовинну картуВлада
У ПАРЄ Росію поставили в незручне становище: чому вона відмовилася їхати
У ПАРЄ Росію поставили в незручне становище: чому вона відмовилася їхатиВлада
Європа підтримала Майдан – з цього все почалося: головні тези нової статті Путіна
Європа підтримала Майдан – з цього все почалося: головні тези нової статті ПутінаВлада
Глава МОЗ часів Януковича може отримати 11 млн за виселення з Кончі-Заспи – розслідування
Глава МОЗ часів Януковича може отримати 11 млн за виселення з Кончі-Заспи – розслідуванняУкраїна
"Слуга народу" Тищенко затримав виліт літака, поки записував "відосік" (відео)Влада
Морське партнерство: як
Морське партнерство: як "москітний" флот України змінить баланс сил між Росією і НАТОВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти