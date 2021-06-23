Зеленський назвав одне з головних завдань України і НАТО

Глава держави після зустрічі з президентом Грузії заговорив про посилення співпраці у важливому напрямку

Президент Володимир Зеленський вважає, що посилення співпраці у питанні безпеки Чорноморського регіону має бути одним із пріоритетів України і країн-партнерів. Про це він заявив на спільній з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі пресконференції.

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За його словами, Чорне море має бути безпечним місцем і вільним для судноплавства.

"Одне з ключових завдань для України і наших партнерів – посилення співпраці з питань безпеки у Чорноморському регіоні. Чорне море має бути безпечною акваторією: вільною для торгівлі і вільною для судноплавства. Ми прагнемо посилити взаємодію між нашими країнами, державами-партнерами у Чорному морі. Активно працюємо над реалізацією цієї ініціативи з Грузією та іншими сусідами", – сказав Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні президент РФ Володимир Путін у своїй статті для німецького видання поскаржився на НАТО. За його словами, рух блоку на схід став основною причиною стрімкого зростання взаємної недовіри в Європі.

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