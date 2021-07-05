Зеленський назвав нову зброю Росії проти України

Зеленський попереджає європейців про небезпеку СП-2. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський раніше був шокований відмовою США від санкцій проти російського газопроводу, а тепер продовжує доводити європейцям, що "Північний потік – 2" – це зброя Росії проти України і Європи. Про це він сказав на форумі "Україна 30".

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За його словами, російський газопровід – це не тільки проблема України, а й всієї Європи.

"Наразі найбільший виклик для України – закінчення будівництва та запуск газопроводу "Північний потік – 2". Введення його в експлуатацію – це не про економіку, це зброя проти України і, впевнений, зброя проти всієї Європи у майбутньому. Це пряма загроза безпеці для всіх. Потрібно і далі протидіяти реалізації цього проєкту і залучати до цієї складної боротьби всіх партнерів – вся Європа повинна об'єднуватися, щоб протистояти цій енергетичній загрозі", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Білому домі раніше заявили, що не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він майже готовий. В Україні очікувано не підтримали таке рішення адміністрації президента США. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що реалізація російського проєкту "Північний потік – 2" означатиме поразку американської дипломатії. Новини "Сьогодні" розібралися, які компенсації може отримати Україна після запуску СП-2.