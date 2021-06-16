Зеленський назвав "камеді клабом" слова Путіна про Україну

Президент Володимир Зеленський в шоці від цинічних заяв російського лідера Володимира Путіна про "русский мир" і "фашистів" в Україні – він висміяв господаря Кремля за безглузді висловлювання.

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Про це він сказав в інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, текст якого опублікований на сайті ОПУ.

На прохання прокоментувати нещодавнє інтерв'ю Путіна, в якому він назвав Україну частиною "русского мира", президент відповів: Дуже смішно, коли вони наводять приклад щодо якихось нацистських настроїв. Я дивлюся це як "Камеді клаб", коли вони про це говорять. Вся ця історія "євреї-фашисти" трохи схожа на Квентіна Тарантіно, на цей приголомшливий фільм "Безславні покидьки" ... Я взагалі не можу зрозуміти, як він говорить про якийсь "фашизм". Я не можу це серйозно сприймати".

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Зеленський нагадав, що його родина була розстріляна нацистами під час окупації України і назвав політичною клептоманією спроби Росії забрати собі всі перемоги, які були в Україні.

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"Звичайно, Росія воювала. Звичайно, це була армія Радянського Союзу. Тоді була країна – Радянський Союз. Всі воювали, але деякі частини були повністю окупованими. Нас вбивали, розстрілювали, палили… Бабин Яр – це ж було тут. Я просто здивований, по-перше, поверховими знаннями деяких російських ЗМІ, а по-друге, поверховими знаннями декого з оточення чи помічників першої особи. Як вони взагалі таке йому готують? Люди це говорять, пропагують. Таке враження, що вони воювали з нацизмом, а ми були нацистами… Ми хто взагалі? Це і є головний розкол – інформаційна війна, інформаційне витирання своїх ніг об нашу країну", – підкреслив президент України.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський впевнений, що зустріч з Путіним неминуча і відбудеться рано чи пізно. Також він відреагував на спроби Кремля нав'язати Україні російську мову.

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