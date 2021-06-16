Зеленський назвав мету №1 на майбутній зустрічі з Байденом

Президент України отримав від Байдена конкретне запрошення, і вони зустрінуться в кінці липня у Вашингтоні – очікування дуже високі

Для президента Володимира Зеленського головним очікуванням від липневої зустрічі з президентом США Джо Байденом буде конкретика про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

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Про це він сказав в інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, текст якого опубліковано на сайті ОПУ.

Він зазначив, що отримав від Байдена конкретне запрошення і вони зустрінуться в кінці липня у Вашингтоні.

"Я дуже хочу від президента США конкретики для України. Якщо ми говоримо про ПДЧ в НАТО – я дуже хотів би отримати конкретику щодо того, "так" це чи "ні". Я розумію, що це має бути узгоджена позиція країн Альянсу. Однак ми повинні одержати зрозумілі дати і ймовірність цього для України. Бо без ПДЧ неможливо по-іншому пройти цей шлях. Тому ми говоримо насамперед про ПДЧ – конкретика", – сказав Зеленський.

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Також він розраховує від США отримати військову підтримку, оскільки Україна ще не в НАТО і їй необхідно озброєння для оборони.

"Третє – я говорив з президентом США про Міжнародний валютний фонд, поглиблення наших відносин з точки зору того, що всі повинні розуміти й бути більш гнучкими. Розуміти, що в нас війна і ми захищаємо демократію у Європі, захищаємо свою країну. Тому не можна з нами просто говорити фразами про реформи, бо на все це потрібен час, стабільність, гроші. Тому якщо США нас підтримують, то повинні це робити й економічно. Це не про те, що ми, як жебраки, хочемо кожну копійку взяти у США і за це щось робимо. Це неправильний підхід. Ми робимо реформи для себе – ті чи інші", – сказав президент.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен озвучував завдання для України перед зустріччю Зеленського з Байденом. У США впевнені, що корупція – не менш актуальний виклик для Києва, ніж агресія з боку Росії, оскільки вона заважає демократії.

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