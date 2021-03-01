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  1. Влада

Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА

1 березня, 21:12

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Ним став Сергій Козир

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря головою Херсонської обласної державної адміністрації. До цього він тимчасово виконував обов’язки керівника Херсонської ОДА.

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Відповідний указ № 83/2021 він підписав 1 березня.

"Ви вже проявили себе під час виконання обов’язків голови Херсонської облдержадміністрації. Херсонщина має величезний потенціал для розвитку, і головним завданням є втілення в життя всіх цих можливостей", – зазначив президент, вручаючи Козирю службове посвідчення.

Сергій Козир народився 1984 року в Донецьку. Протягом 2005-2019 роках працював на різних посадах на державних і приватних підприємствах вугільної галузі.

А з вересня 2019-го він був заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації. З грудня 2020 року – т. в. о. голови Херсонської ОДА.

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/ Фото: Пресс-служба ОПУ

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський підписав указ № 38/2021 про призначення шоумена, телеведучого і нардепа від партії "Слуга народу" Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

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