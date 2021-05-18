Зеленський призначив конкурсну комісію на директора Бюро економічної безпеки: список

Президент ввів у дію рішення РНБО про директора БЕБ / Фото: Офис Президента Украины
Президент Володимир Зеленський указом №197/2021 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким визначено склад комісії для проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки(БЕБ).
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України від РНБО", – йдеться в указі.
До складу комісії увійшли:
- Олександр Литвиненко – директор Національного інституту стратегічних досліджень;
- Тимофій Милованов – позаштатний радник голови Офісу президента, в. о. генерального директора державного підприємства "Національний фонд інвестицій України";
- Юлія Свириденко – заступник голови Офісу президента.
Нагадаємо, 12 травня уряд створив Бюро економічної безпеки, яке займатиметься розслідуванням усіх злочинів у сфері економіки. Верховна Рада ухвалила закон про БЕБ ще в січні, пізніше Кабінет міністрів ухваив відповідну постанову.