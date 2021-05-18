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Зеленський призначив конкурсну комісію на директора Бюро економічної безпеки: список

18 травня, 22:07

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Уряд створив Бюро економічної безпеки для розслідування злочинів у сфері економіки

Президент ввів у дію рішення РНБО про директора БЕБ

Президент ввів у дію рішення РНБО про директора БЕБ / Фото: Офис Президента Украины

Президент Володимир Зеленський указом №197/2021 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким визначено склад комісії для проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки(БЕБ).

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Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України від РНБО", – йдеться в указі.

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До складу комісії увійшли:

  • Олександр Литвиненко – директор Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Тимофій Милованов – позаштатний радник голови Офісу президента, в. о. генерального директора державного підприємства "Національний фонд інвестицій України";
  • Юлія Свириденко – заступник голови Офісу президента.

Нагадаємо, 12 травня уряд створив Бюро економічної безпеки, яке займатиметься розслідуванням усіх злочинів у сфері економіки. Верховна Рада ухвалила закон про БЕБ ще в січні, пізніше Кабінет міністрів ухваив відповідну постанову.

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