Зеленський натякнув на новий формат щодо Донбасу за участю США

На сьогоднішній день "нормандія" пригальмувала, тому необхідно пожвавити переговори потужними країнами, які можуть вплинути на Росію

Зеленський готовий до нових переговорів щодо Донбасу / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський хотів би бачити США у "нормандському форматі", але не виключив, що американці можуть допомогти у врегулюванні конфлікту і в паралельному форматі.

Про це він сказав на спільній з президентом Литви Гітанасом Науседою пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

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Він нагадав, що вже не раз виступав за розширення "нормандського формату". На сьогоднішній день, за його словами, "нормандія" пригальмувала, тому необхідно пожвавити переговори "потужними геополітичними гравцями, які могли б вплинути на РФ".

"Насправді це може бути інший, паралельний, формат, щоб не "ламати" домовленості всередині "нормандського формату". Але мені здається, від кількості форматів – якість не змінюється. Якщо Росія захоче, нарешті, закінчити війну, то вона її закінчить, незважаючи на кількість приєднаних держав і форматів. Але я дійсно хотів би, щоб міць США допомогла у завершенні цієї трагедії у центрі Європи в 21-му столітті", – заявив Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Росії назвали умову для долучення США до "нормандського формату". У Москві нервують, що Америка стане на сторону України і буде тиснути на Росію.

Тим часом глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповідав, що Росія у "нормандському форматі" наполягає на тому, щоб стороною конфлікту виступали ОРДЛО, а не Москва.

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