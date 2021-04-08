Зеленський на передовій: Хто буде у високих кабінетах, якщо кордони не буде кому захищати?

Президент Володимир Зеленський, який сьогодні відвідав лінію розмежування на Донбасіта гарячі точки, де останнім часом відбувалося загострення ситуації, а Об’єднані сили зазнали втрат, назвав причини свого візиту на схід України і пояснив, чому влада повинна всіляко допомагати українським військовим.

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Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу "Україна 24".

За його словами, представники влади в Україні повинні бувати на Донбасі хоча б по черзі, адже це дуже важливо для бійців ЗСУ.

"Важливе розуміння, що їх підтримує влада, що влада не ховається в кабінетах, а знаходиться там, де дійсно складно, і там, де люди – дійсно герої. Там, де люди дійсно вирішують долю України, захищаючи її кордони, – підкреслив глава держави. – Хто буде працювати у високих кабінетах, якщо кордони не буде кому захищати?"

Другою важливою причиною, каже Зеленський, є загострення ситуації на Донбасі.

"Ми всі це бачимо – бачать і бійці, і головнокомандувач, і всі командири розуміють, що працюють по наших хлопцях снайпери. Ми проїжджаємо по всіх цих точках, де зараз йде загострення. З 1 січня йде найбільша ескалація, найбільша кількість ускладнень з початку "режиму тиші" і найбільша кількість поранених і летальних випадків", – продовжив президент.

Він зауважив, що з липня-2020 було видно, що режим припинення вогню працює. Тож у Києві раділи, що число обстрілів знизилося, і зменшилася кількість поранених.

"Ми вже почали згадувати, що колись були летальні випадки, а вже з початку цього року – 26 загиблих. Військові роблять усе, щоб захищати нашу державу і втримувати режим припинення вогню. Коли б’ють по наших бійцях і є загиблі – ми розуміємо, що армія відповідає", – пояснив Зеленський.

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Торкнувшись загострення і загибелі бійців ЗСУ у районі Шумів під Горлівкою, президент наголосив:

"Це складна ділянка, тут четверо наших військових було вбито окупантами, ще двоє були поранені, на жаль. Була ситуація, що один військовий, який допомагав рятувати поранених, загинув, підірвався на міні".

Нагадаємо, на Донбасі Зеленський вручив українським воїнам подарунки та державні нагороди, після чого пообідав разом з бійцями в солдатській їдальні. Зеленський високо оцінив солдатську їжу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі тільки за останні два тижні загинули 10 українських військових.

Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення

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