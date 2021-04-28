Зеленський може розпустити Раду: Стефанчук назвав причину

За його словами, підставою може стати те, що народні депутати не збиралися на засідання більш ніж 30 днів

Президент Володимир Зеленський має юридичну підставу для розпуску парламенту. Однак поки невідомо, чи використовує глава держава це право.

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Про це заявив заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає "УП".

За його словами, підставою може стати те, що народні депутати не збиралися на засідання більш ніж 30 днів.

"Станом на сьогодні одна така підстава (вказана в Конституції – Ред.), на мою думку, є... Так сталося, що в період з грудня по січень, я, звичайно, можу помилятися, тому що саме тоді хворів, Верховна рада не збиралася більш ніж 30 днів", – зазначив він.

Також Стефанчук додав, що в уряді можуть замінити одного з міністрів – йдеться про голову Міненергетики.

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"Я знаю, що принаймні на одну позачергову сесію виносять одного міністра – це буде кандидатура на міністра енергетики (Германа Галущенка – Ред.). Але обговорюється питання про заміну одного міністра", – розповів заступник голови ВР.

На уточнююче запитання, про кого йдеться, Стефанчук відповів, що не може сказати.

Нагадаємо, 7 квітня ЗМІ повідомили, що в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення і за два тижні до того вивіз з міністерства особисті речі.

Що відомо про Германа Галущенка, який може стати новим міністром енергетики, читайте в матеріалі "Сьогодні".