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Зеленський і Степанов публічно вакцинуються від коронавірусу

1 березня, 13:35

Віталій Семченко Віталій Семченко

Для цього використають препарат Covishield

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов і президент Володимир Зеленський мають намір публічно вакцинуватися від коронавірусу.

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Про це заявив глава МОЗ під час пресконференції.

"Я і президент Володимир Зеленський публічно вакцинуємося проти коронавірусу препаратом Covishield, таким чином ми хочемо продемонструвати якість цієї вакцини", – сказав він.

Як повідомлялося раніше, з сьогоднішнього дня українці можуть записуватися в чергу очікування вакцини. Це можна зробити трьома способами – через портал або застосунок "Дія", а також за телефоном гарячої лінії.

Також ми писали, що напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні всі бажаючі протягом року вакцинуються від ковіду.

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Крім того, які перші "побочки" проявилися у медиків після щеплення від COVID-19 – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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