Зеленський і ОП не реагуватимуть на санкції США проти депутата "Слуги народу" – радник

Президент України Володимир Зеленський і Офіс президента не мають наміру реагувати на введення Сполученими Штатами санкцій проти члена партії "Слуга народу", представника монобільшості в парламенті Олександра Дубінського.

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Про це заявив антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк, передає "Радіо Свобода".

За його словами, на цю подію повинна відреагувати фракція "Слуги народу" в Раді.

"А чому саме президент має на це реагувати, а не керівництво фракції, наприклад? Дубінський – депутат. І первинна реакція – це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції "Слуга народу". Саме так правильно", – підкреслив Подоляк.

Водночас у фракції "Слуга народу" заявили, що ще не обговорювали санкції, які США запровадили проти народного депутата Олександра Дубінського, оскільки не можуть зібратися через локдаун.

В тренді Плівки Деркача: США ввели санкції проти 7 громадян України

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Нагадаємо, Міністерство фінансів США внесло сімох громадян України, зокрема й нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, і чотири інформаційні ресурси до списку санкцій за втручання в американські вибори.

З 2019 року нардеп Андрій Деркач і його соратники в ЗМІ публікували "плівки Байдена і Порошенка", звинувативши сімейство Байденів у корупційних схемах в Україні, що могло вплинути на результати виборів президента США. Після цього в США назвали нардепа Деркача російським агентом.

Сам Деркач у списку санкцій ще з 2020-го.

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