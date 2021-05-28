Зеленський готує на зустріч з Путіним складні питання

В Офісі президента розповіли, чи вплине на переговори ситуація навколо кума Путіна Медведчука

Колаж "Сьогодні"

На можливу зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна Київ хоче винести якомога більше складних питань, які накопичилися за сім років війни. Про це розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Реклама

Зараз тривають організаційні питання, які вирішуються на рівні глав адміністрацій президентів.

"Питання не в тому, коли відбудеться зустріч. Питання в тому, чи зможемо ми в порядок денний зустрічі закласти ту кількість складних питань, які потребують вирішення, які протягом семи років не вирішувалися. Це не тільки війна, а й економічні погані відносини, і політичні. Ми практично не спілкуємося, хоча ми сусіди", – сказав Подоляк.

Водночас радник глави ОПУ зазначив, що ситуація навколо кума Путіна нардепа Віктора Медведчука ніяк не впливає на майбутні переговори між президентами.

Читайте також: Зустріч у Ватикані? Ні, не чули: у Путіна відповіли на нову пропозицію Зеленського

Також Подоляк вважає, що такі переговори, як зустріч Зеленського з Путіним в умовах конфлікту, мають проходити в третіх країнах.

"У тій країні, яка займає нейтральну позицію. Це може бути, наприклад, в ЗМІ писали про Ватикан, Єрусалим... Але на тлі того, що відбувається на Близькому Сході – тут вже є труднощі. Може бути будь-яка інша країна з нейтральним підходом до оцінки ситуації", – резюмував він.

Реклама

Нагадаємо, спочатку Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але він відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Кремль також відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче переговорів. Читайте про це детальніше в нашому матеріалі "Зустріч Зеленського і Путіна: обидві сторони окреслили "червоні лінії".