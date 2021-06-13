Зеленський: Прапор України з'явиться на Донбасі і в Криму

Рівно сім років тому українські військові штурмом взяли Маріуполь, знищивши і захопивши в полон проросійських бойовиків

Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки звільненню Маріуполя від проросійських бойовиків у 2014 році, зараз в місті майорить український прапор, а не триколор РФ. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

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Він пообіцяв, що українські прапори обов'язково з'являться і на захоплених Росією територіях після деокупації.

"Сім років тому українська армія звільнила Маріуполь від окупантів. Завдяки мужнім діям військових і незламній вірі українців у місті знову замайорів державний прапор України. Мирне небо та синьо-жовті стяги мають з'явитися в кожному куточку нашої країни. І на Сході України, і в Криму. Ми в це щиро віримо й робимо для цього все можливе", – написав Зеленський.

Як відомо, з середини квітня 2014 року Маріупольська міськрада була захоплена бандами сепаратистів, а після трагедії 9 травня, коли бойовики штурмували місцеве управління МВС, місто повністю перейшло під контроль бойовиків. Місто було звільнено 13 червня в результаті штурму. За підсумками складної операції було ліквідовано декілька бойовиків і затримано понад 20 осіб. При цьому ніхто з мирних жителів Маріуполя серйозно не постраждав.

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У МВС України також показували відео звільнення Маріуполя. Ватажок маріупольських бойовиків з позивним "Чечен" отримав інформацію про підготовку штурму і зі своїми соратниками за день до операції втік з Маріуполя.