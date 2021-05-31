Зеленський дав старт створенню університету майбутнього: чого там навчатимуть

Президентський університет майбутнього. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення у Києві президентського університету, який буде випускати фахівців для забезпечення безпеки нашої держави. Відповідний документ він підписав під час форуму "Україна 30".

"В Україні буде створено президентський університет. Цей заклад вищої освіти, який готуватиме людей майбутнього. В одному місці зберуть найкращих викладачів і навчатимуть фахівців, які зможуть вирішувати важливі державні завдання для захисту нашої держави в найактуальніших напрямах", – сказав він.

Університет майбутнього. Скріншот

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Університет готуватиме фахівців у таких сферах:

інформаційна та кібербезпека;

штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні, енергетичні та біотехнології.

Скріншот

Мета влади – створити найкращі умови, підключити найкращих викладачів і навчати кращих учнів безкоштовно. Після цього випускники працюватимуть на державу.

"Хочу підписати указ про створення президентського університету майбутнього", – сказав Зеленський.

На цьому ж форумі міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що перший навчальний рік в університеті майбутнього розпочнеться з 1 жовтня 2023 року.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Україні з'явився Центр протидії дезінформації. Керівниця Центру вже назвала три головні мети організації.