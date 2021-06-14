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Зеленський: Чапкіс був невиправним оптимістом з незламним характером

14 червня 2021 10:26

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Зеленський нагадав легендарну фразу хореографа: "Пара номер п'ять сьогодні була, можливо, і краще, але не настільки, як я"

Президент Володимир Зеленський, коментуючи смерть видатного українського хореографа Григорія Чапкіса, закликав брати приклад з його незламного характеру та невиправного оптимізму.

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Про це глава держави написав у Facebook.

За його словами, хореограф був невиправним оптимістом, з якого дійсно хотілося брати приклад, а танець для нього ніколи не був роботою, зате був його життям.

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"Пішов з життя Григорій Миколайович Чапкіс. Великий танцівник, людина, особистість. З незламним характером, із сильною енергетикою, з бажанням жити та неповторним рухом на паркеті. Ніколи не забуду його школу, його внесок в історію українського танцю. І завжди буду пам'ятати його "Пара номер п'ять сьогодні була, можливо, і краще, але не настільки, як я" ... Для мене Григорій Миколайович – назавжди! Як і його слова: "Треба рухатися до останнього подиху". Раджу не забувати цю фразу всім нам", – написав Зеленський.

Григорій Чапкіс
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Як ми вже писали, син Чапкіса назвав причину його смерті. Грег, який живе у США, планує прилетіти на похорон. Він також розповів, хто був поруч з батьком в останні хвилини.

Всі подробиці в спецтемі Смерть Григорія Чапкіса

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