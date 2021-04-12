Зеленський: Без України Гагарін не полетів би в космос

Президент Володимир Зеленський в День космонавтики заявив, що Україна зіграла ключову роль у першому польоті людини в космос і на сьогоднішній день є однією з головних космічних країн.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що сьогодні Україна входить в "клуб космічних держав" і займає гідне місце серед 13 учасників. Але і 60 років тому українські конструктори допомогли відправити Гагаріна в космос.

"60 років тому відбувся перший політ людини в космос. Без зайвої скромності скажу, що без України він був би неможливим. Українські конструктори відігравали ключову роль у реалізації радянської космічної програми. До ґрунтовних розрахунків учені додали віру в те, що можна дотягнутися до зірок. І в них усе вийшло", – написав Зеленський.

Президент озвучив космічні завдання України

Збереження минулих досягнень і досягнення нових успіхів: "Наше покоління має зробити свій помітний внесок в розвиток ракетно-космічної галузі. В умовах військової агресії цей напрям необхідно вважати ключовим елементом національної безпеки і оборони".

Створення Державної космічної програми для розвитку космічної галузі та нових звершень.

У повному обсязі відновлення фінансування стратегічно важливих проєктів, зокрема космічної системи "Січ" .

. Оптимізація галузі, розвиток державно-приватного партнерства, міжнародна кооперація.

Досягнення Україною асоційованого членства у Європейському космічному агентстві.

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12 квітня – День космонавтики. І не просто щорічна дата, а ювілей першого історичного польоту людини в космос! Але освоєння космосу – не тільки той перший політ Юрія Гагаріна. До 60-річчя першого історичного польоту людини в космос "Сьогодні" розповідає про український "слід" у Всесвіті: 6 історій про вчених, конструкторів і космонавтів, чиє походження, життя або робота були пов'язані з Україною.

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