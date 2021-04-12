Русский
$ 27,91
33,15
  1. Влада

Зеленський: Без України Гагарін не полетів би в космос

12 квітня, 13:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держав озвучив космічні завдання України і вважає цю сферу однією з ключових

Президент Володимир Зеленський в День космонавтики заявив, що Україна зіграла ключову роль у першому польоті людини в космос і на сьогоднішній день є однією з головних космічних країн.

Реклама

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що сьогодні Україна входить в "клуб космічних держав" і займає гідне місце серед 13 учасників. Але і 60 років тому українські конструктори допомогли відправити Гагаріна в космос.

"60 років тому відбувся перший політ людини в космос. Без зайвої скромності скажу, що без України він був би неможливим. Українські конструктори відігравали ключову роль у реалізації радянської космічної програми. До ґрунтовних розрахунків учені додали віру в те, що можна дотягнутися до зірок. І в них усе вийшло", – написав Зеленський.

В тренді
З'явилося два вакантних місця: ЦВК оголосила ще одні довибори в Раду

Президент озвучив космічні завдання України

  • Збереження минулих досягнень і досягнення нових успіхів: "Наше покоління має зробити свій помітний внесок в розвиток ракетно-космічної галузі. В умовах військової агресії цей напрям необхідно вважати ключовим елементом національної безпеки і оборони".
  • Створення Державної космічної програми для розвитку космічної галузі та нових звершень.
  • У повному обсязі відновлення фінансування стратегічно важливих проєктів, зокрема космічної системи "Січ".
  • Оптимізація галузі, розвиток державно-приватного партнерства, міжнародна кооперація.
  • Досягнення Україною асоційованого членства у Європейському космічному агентстві.
Реклама

12 квітня – День космонавтики. І не просто щорічна дата, а ювілей першого історичного польоту людини в космос! Але освоєння космосу – не тільки той перший політ Юрія Гагаріна. До 60-річчя першого історичного польоту людини в космос "Сьогодні" розповідає про український "слід" у Всесвіті: 6 історій про вчених, конструкторів і космонавтів, чиє походження, життя або робота були пов'язані з Україною.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

космос Гагарін космонавтика Володимир Зеленський день космонавтики

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Путін відмовився від переговорів із Зеленським: що говорять в Офісі президента
Путін відмовився від переговорів із Зеленським: що говорять в Офісі президентаВлада
Арестович про манеру Росії вести переговори в ТКГ: блеф і викривлення істини
Арестович про манеру Росії вести переговори в ТКГ: блеф і викривлення істиниВлада
Не визнаємо окупацію Криму. Про що говорили Зеленський і президент Туреччини
Не визнаємо окупацію Криму. Про що говорили Зеленський і президент ТуреччиниВлада
#NoCivilWar in Ukraine. Коментар Мендель викликав бурю суперечок в соцмережах
#NoCivilWar in Ukraine. Коментар Мендель викликав бурю суперечок в соцмережахВлада
Зеленський заборонив бандитські методи роботи колекторів: що зміниться
Зеленський заборонив бандитські методи роботи колекторів: що змінитьсяФінанси
Німеччина зажадала від Росії пояснити перекидання військ на кордон з Україною
Німеччина зажадала від Росії пояснити перекидання військ на кордон з УкраїноюВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти