Зеленський анонсував закон про національні спільноти

В Україні є багато національних меншин, але це не означає, що вони живуть окремо від інших громадян країни, говорить президент

Зеленський взявся за нацменшини

В Україні розробляється законопроєкт про національні спільноти, щоб національні меншини були повністю захищені. Про це заявив на форумі "Україна 30" президент Володимир Зеленський.

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За його словами, він поставив завдання розробити якісно нове й прогресивне законодавство – зараз йде активна робота над документом.

"Мені не подобається словосполучення "національна меншина". Воно звучить так, що людина відчуває себе не рівним. Ми повинні відчувати себе рівними. Багато різних національних спільнот. Чим вони відрізняються від кримчаків, кримських татар, які є корінними народами? Тим, що у цієї нацспільноти за межами України немає ніякої країни, де підтримуються мова, традиції", – сказав Зеленський.

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На сьогоднішній день в Україні є російська, румунська, єврейська, грецька та інші нацменшини.

"Це не означає, що вони якісь окремі у нас в державі. Ні. Вони громадяни України. Але їх відрізняє від кримських татар те, що у кримських татар немає іншої країни. А захищати їх традиції, мову, релігію ми повинні однаково – як корінних народів, так і нацспільнот. Тому законопроєкт про національні спільноти буде", – додав глава держави.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні вже прийнято закон про корінні народи. Депутати визначили, які в Україні будуть корінні народи і які вони отримають права і можливості.

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У свою чергу президент РФ Володимир Путін заявляв, що після прийняття закону про корінні народи росіяни стануть людьми другого сорту в Україні.