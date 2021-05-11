Зеленський анонсував створення нового особливого університету

До спеціального вишу будуть набирати найздібніших дітей і кращих викладачів, для яких будуть великі стипендії і зарплати

/ Фото: president.gov.ua

В Україні з'явиться новий університет, який готуватиме кадри для забезпечення національної безпеки держави в різних сферах. Про це заявив в інтерв'ю телеканалам президент Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що цю інформацію озвучує вперше, ще ніхто це не оголошував.

"Ми будемо відкривати новий потужний університет – його презентація практично готова. У ньому будуть професії, пов'язані з безпекою держави і людей. Кібербезпека – один з головних факультетів цього університету", – сказав Зеленський.

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Президент зазначив, що цей університет буде мати відношення не тільки до безпеки у кіберпросторі, а й, наприклад, до епідеміологічної безпеки та багато іншого.

"Будемо відбирати кращих дітей. Будемо їм давати дуже високі стипендії, простір, де вони будуть навчатися. Там будуть побудовані сучасні лабораторії, кіберцентри, біохімічні центри. Вони відразу отримуватимуть знання, теорію і практику", – пояснив глава держави.

В університет відбиратимуть найкращих викладачів – і українських, і іноземних – і вони будуть отримувати дуже високу зарплату.

"Цей університет готуватиме професійних людей, напрямок яких – безпека нашої країни, які після університету працюватимуть на державу", – резюмував він.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Україні з'явився Центр протидії дезінформації. Керівник Центру вже назвала три головні цілі організації.