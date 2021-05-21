"Тут повільні ліфти": Кубраков про перший день в Мінінфраструктури

Кубраков вже прийшов за посвідченням міністра і розповів, чим сьогодні займатиметься

Кубраков під Міністерством інфраструктури. Скріншот

Новоспечений міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що вже сформував свою команду у міністерстві і сьогодні приступить до вирішення перших питань. Про це він сказав ексклюзивно для телеканалу "Україна 24" біля входу до будівлі Мінінфраструктури.

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Він розповів, що сьогодні він отримає посвідчення міністра, після чого поїде до Верховної Ради на Годину запитань до уряду, а о 12:30 буде на засіданні уряду.

За його словами, насамперед потрібно зайнятися проєктами постанови уряду, що стосуються "Укравтодору", щоб підготувати їх до прийняття.

"Якщо говорити про інші сфери, то потрібно вирішити питання видачі посвідчень морякам. Друге – це "Укрзалізниця". Є питання, пов'язані з тарифами. Є питання портів, де я б хотів якомога швидше запустити концесійні конкурси, подивитися, в якому стані документація. Ми в усіх напрямках рухатимемося", – сказав Кубрак.

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Міністр зазначив, що у нього вже є своя команда в Мінінфраструктури, хоча особливо і не було часу підбирати людей. Також він поділився враженням від нового місця роботи.

"Я не люблю такі будівлі. Мені більше подобаються великі openspace. Тут є проблема – досить повільні ліфти, переміщення між поверхами позначається на темпах роботи міністерства. Я жартую, але хотілося б побачити все по-іншому", – резюмував голова відомства.

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У свою чергу міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що вже подав Кубракова колективу Мінінфраструктури.

"Сподіваюсь, що завдяки плідної праці пана Олександра наша інфраструктура стане найкомфортнішою в світі для життя, подорожей та відпочинку як наших громадян, так і гостей нашої чарівної країни", – сказав він.

Немчінов представив Кубракова. Фото: t.me/nemchinovoleh

Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський на пресконференції розповідав, куди піде працювати ексміністр інфраструктури Владислав Криклій.