Заповіт Шевченка пройшов крізь століття: Зеленський вшанував пам'ять Кобзаря (фото)

Президент України Володимир Зеленський вшанували пам'ять Тараса Шевченка з нагоди 207-ої річниці з дня народження видатного українського поета і художника. Про це повідомляє Офіс глави держави.

Фото: president.gov.ua

Реклама

Разом з ним була і його дружина Олена. Вони поклали квіти до пам'ятника Кобзарю, що у парку Шевченка в Києві.

"Творчість та життєва позиція Тараса Шевченка завжди єднали українців навколо боротьби за цінності свободи та справедливості. Його Заповіт пройшов крізь століття і продовжує залишатися актуальним у наші дні", – сказав Зеленський.

Раніше ми писали про ТОП-5 висловлювань Тараса Шевченка про Україну.

Реклама

Тарас Григорович Шевченко – український поет, письменник і художник, громадський діяч. Один з найвідоміших і шанованих українців в світі. Народився 9 березня 1814 року в селі Моринці Звенигородського повіту Київської губернії (нині Звенигородський район Черкаської області, Україна). У 24-річному віці його викупили з кріпацтва за серйозну суму (еквівалент 45 кг срібла).

Шевченко відомий насамперед як поет. Перша збірка віршів, "Кобзар", вийшла 1840 року. 1847 року за гостру політичну сатиру в творах, а також участь у "Кирило-Мефодіївському братстві" (таємній організації) його засудили до заслання. Повернутися на батьківщину Шевченко зміг тільки 1857 року, щоправда, до останніх днів свого життя поет перебував під таємним наглядом поліції. Менш відомий він як художник, водночас серед його робіт є понад 800 творів.

Помер видатний Українець 10 березня 1861 року. Похований він був спочатку в Петербурзі, проте того ж року він був перепохований на Чернечій горі біля Канева.

Портрет Шевченка розміщений на 100-гривневій купюрі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама