Чи змусить "Кримська платформа" Росію забратися з Криму? Зеленський відповів "Сьогодні"

Глава держави назвав великим ризиком для лідерів країн приїжджати у Київ і обговорювати Крим – Росія дуже незадоволена

Володимир Зеленський / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

"Кримська платформа" – це перший за 7 років війни з Росією міжнародний майданчик щодо деокупації Криму. На саміті у серпні будуть вчинені кроки зі звільнення півострова, незважаючи на опір Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції, відповідаючи на запитання журналіста "Сьогодні".

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Ми запитали, чи може саміт "Кримської платформи" реально сприяти деескалації конфлікту з Росією.

"Це серйозний ризик для всіх країн, які приїдуть до в силу ускладнення відносин з Росією через створення "Кримської платформи". Росія дійсно дуже важко реагує і сприймає "Кримську платформу", – сказав президент.

Дуже важливо, що після 7 років окупації півострова з'явився серйозний міжнародний майданчик з деокупації Криму.

"Це не просто саміт, де ми декларативно щось підпишемо. Там будуть розглядатися кроки деокупації. Ми відкриємо офіс постійно діючої "Кримської платформи". Це будуть професійні люди, які щодня займатимуться питаннями окупованого Криму і бранців. Питання азовського і чорноморського регіонів теж буде розглядатися", – сказав Зеленський.

У той же час він відмовився назвати на прохання журналіста склад "Кримської платформи" і хто приїде до Києва.

Як ми вже писали, Зеленський розкрив плани, як Україна відзначатиме День Незалежності. За його словами, в цей період відбудеться саміт "Кримської платформи".

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