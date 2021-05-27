Зайшли в бюджет: Венедиктова розповіла про долю грошей Януковича

Конфісковані 1,5 млрд доларів побіжного президента Віктора Януковича вдалося повернути до державного бюджету.

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Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова, передає "Україна 24".

Водночас, за її словами, судовий розгляд справи все ще триває.

"Відносно цих 1,5 млрд доларів. Вони зайшли до держбюджету. У нас зараз триває судовий розгляд стосовно цих грошей ... Ми всі переживаємо, звичайно. Але будемо дивитися, як ця справа буде розглядатися в суді. Але те, що гроші зайшли до державного бюджету, – це факт. Головне, щоб вони не вийшли звідти", – сказала Венедиктова.

Нагадаємо, раніше генпрокурорка заявила, що в майбутньому народні депутати, які порушують закон, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. За її словами, початок цьому процесу вже покладений.