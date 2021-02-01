Захист підозрюваного в справі MH17 росіянина хоче перевірити "український слід"

Адвокат Олега Пулатова вимагає доступу до всіх уламків авіалайнера

Захисниця російського полковника Олега Пулатова, обвинуваченого у справі про збитий на Донбасі Boeing 777 "Малайзійських авіаліній", хоче оглянути не тільки реконструкцію частини авіалайнера в ангарі авіабази в Нідерландах, а й отримати доступ до всіх уламків авіалайнера.

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Про це повідомляє нідерландське видання Soester Courant.

"Очевидно, тільки близько 20-30 відсотків уламків літака стали доступними для розслідування, і дуже обмежена частина була використана для реконструкції тільки передніьої частині літака", – сказала адвокат Пулатова Сабіна тен Дуссгате.

"Зображення, яке можна отримати в результаті реконструкції, може бути спотвореним. Це лише зображення прокуратури", – додала вона.

Захист хоче дослідити, чи міг рейс MH17 бути збитий українським винищувачем, а не російською ракетою "Бук", повідомляє УП.

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Нагадаємо, в листопаді-2020 суд в Нідерландах відмовився розглядати "альтернативні" версії катастрофи MH17 на Донбасі, подібні до вибуху на борту повітряного судна або зізнання пілота українського Су-25 про те, що це начебто він збив малайзійський Boeing.

А за спроби затягнути справу за MH17 в суді родичі загиблих побили захисницю підозрюваного росіянина.

Більше читайте на сайті "Сьогодны" в статті "ТОП-10 фейків Росії про катастрофу MH17: від вибуху на борту до підкупу диспетчера".

Відео: Facebook

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