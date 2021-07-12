Запідозреному в наркоманії "слузі народу" повернули водійські права

Нардеп Євген Брагар здав ще один тест на наявність заборонених речовин у крові – він теж виявився негативним

Експертиза не підтвердила, що Євген Брагар керував машиною під впливом наркотиків. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат Євген Брагар, у якого нещодавно відібрали водійські права через підозри в управлінні машиною під впливом заборонених речовин, повернув своє посвідчення назад.

Про це політик особисто повідомив кореспонденту "Сьогодні".

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"Я вже забрав свої права, також отримав результати ще одного тесту (на присутність наркотиків у крові – ред.). Останній, як і попередні, негативний. На поліцейських вже написано заяву до Держбюро розслідувань. У ній я вказав, що поліцейськими перевищили повноваження в декількох епізодах", – розповів нам Євген Брагар.

Перший допит нардепу назначили вже на 12 липня.

"Я маю намір подати кілька клопотань. Наприклад, про виклик свідків, про надання мені необхідних матеріалів тощо", – уточнив він.

Нагадаємо, 4 липня патрульні зупинили нардепа в Києві за нібито непрацюючу підсвітку заднього номера на авто. Під час спілкування правоохоронці запідозрили, що Брагар неадекватний, відібрали у нього права і видали замість них тимчасове посвідчення. Того самого дня він здав негативний тест на заборонені речовини в крові.

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Також раніше повідомлялося, що Євген Брагар запропонував пенсіонерці Любові Колючим з села Аджамка Кіровоградської області продати свою собаку, аби заплатити за комуналку. Як стало відомо, дворовий пес Шарик помер після того, як пішов із життя чоловік пенсіонерки.