Записи розмови Медведчука є в кримінальних провадженнях – Венедиктова

За словами генпрокурора, розслідування випадків, про які говорять у плівці, почали ще до публікації записів

Опубліковані журналістами Bihus.Info записи розмов Віктора Медведчука є в кримінальних провадженнях проти нардепа. У них йдеться про три епізоди, які розслідують правоохоронці.

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Про це розповіла генеральний прокурор Ірина Венедиктова в ефірі "Право на владу".

"Звичайно, вони (записи. – Ред.) є в кримінальних провадженнях. Ми зараз те, що чуємо в розслідуваннях Bihus.Info, там три епізоди", – сказала генпрокурор.

Венедиктова зазначила, що розслідування випадків, про які говорять у плівці, почали ще до публікації записів.

"Щодо першого епізоду ви вже бачите людину в браслеті, тобто ми відреагували. Другий епізод – це труба. Рік тому ми сиділи і планували, як ми рухатимемося щодо труби, це велика системна робота. Ви плівки зараз почули, а працювати ми почали рік тому. Третій – це вугілля, там теж є провадження від квітня 2021 року", - додала вона.

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Нагадаємо, у частині опублікованих записів Медведчук з російським керівництвом обговорював нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок". Bihus.Info вважає, що "головним", якого кум Путіна часто згадував у своїх переговорах, є Петро Порошенко.

Як відомо, 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави в 300 млн грн.

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