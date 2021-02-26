Запис розмови Медведчука з Сурковим увійшов до кримінальної справи – Баканов

Аудіозапис телефонної розмови, у якому чути голоси народного депутата Віктора Медведчука та експомічника президента РФ Владислава Суркова, поки не є доказом у кримінальному провадженні Служби безпеки України щодо фінансування тероризму.

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Про це заявив голова спецслужби Іван Баканов, передає пресслужба СБУ.

За його словами, цей запис долучено до кримінального провадження, але він поки перевіряється на автентичність.

"Наразі цей запис не є належним доказом у справі. Слідчими будуть проведені певні процесуальні дії, в тому числі – експертизи", – сказав Баканов.

При цьому зараз він не може розкрити подробиці про подальші кроки щодо цієї розмови Медведчука і Суркова, але як тільки це стане можливим – інформація буде офіційно оприлюднена.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", сайт "Цензор.нет" оприлюднив запис нібито розмови Суркова і Медведчука, датований ще 2014 роком. Вони обговорювали обмін полоненими, а також з'ясувалося ще багато цікавого. Наприклад, що Сурков особисто лобіював через Медведчука постачання електроенергії з Росії. Йшлося про схему, в якій була задіяна російська компанія "Інтер РАО" і її структури в окупованому Криму.

Також співрозмовники обговорили, як Медведчук організовував торгівлю вугіллям до ОРДЛО 2014 року. При цьому український політик доповідав про свої дії помічникові Путіна.

Відео: цензор

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