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Заново збирає імперію!": сенатор США розкрив правду про плани Путіна – Fox News

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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1 лютого, 18:30
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Американський політик розповів, для чого Путін влаштував кризу
Сенатор Тед Коттон (у колі) розповів про цілі Володимира Путіна
Сенатор Тед Коттон (у колі) розповів про цілі Володимира Путіна / Фото: Reuters, Facebook

Президент Росії Володимир Путін бачить можливість просуватися до своєї мети – відновлення Російської імперії. Про це заявив сенатор із американського штату Арканзас Том Коттон в ефірі Fox News.

В інтерв'ю програмі Life, Liberty & Levin Коттон сказав, що метою Путіна залишається повернути якнайбільше колишньої імперської території.

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"Справжня причина, через яку Володимир Путін спровокував цю кризу, полягає в тому, що він хоче реалізувати свої давні амбіції. По-перше, він хоче наново зібрати Велику Російську імперію", – сказав він.

Коттон зазначив, що одну з колишніх радянських держав, Білорусь, уже можна розглядати як "маріонетковий уряд", дружній до Путіна в особі його президента Олександра Лукашенка.

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Хоче створити "буфер"

Частина плану Путіна полягає в тому, щоб мати дружні Кремлю "буферні" країни між ним та країнами-членами НАТО, сказав Коттон. Він зазначив, що вторгнення Росії в Україну сприятиме досягненню цієї мети.

"Він не хоче жодної успішної демократії на своїх кордонах, бо він боїться, що його власний народ подивиться на демократії в таких місцях, як Україна та Грузія, і скаже: "А чому ми не можемо мати те саме тут, у Росії? " – сказав Коттон.

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Чому зараз?

Сенатор вважає, що Путін спровокував кризу саме зараз, оскільки президент США Джо Байден "демонстрував йому слабкість та заспокоював його".

"Джо Байден дав нашим супротивникам, таким як Володимир Путін, всі підстави вважати, що він відреагує на кризу слабкістю", – наголосив він.

Що хоче повернути Путін

Телеканал нагадав, що багато колишніх імперських земель, а також держави колишнього Радянського Союзу, включаючи Україну, сьогодні є незалежними державами з суверенними урядами.

Багато країн Кавказу та Балтії теж колись були частиною Російської імперії.

2014 року Путін вторгся в Україну, щоб анексувати Крим, що дало йому цінний доступ до Чорного моря.

Сам Путін підтверджував, що вважає злиття колишніх радянських республік з його країною під виглядом інтеграції "абсолютно природним". На його думку, це підвищить їхню конкурентоспроможність на ринку.

Він говорив, що поглинути країни екс-СРСР Росії заважають "страхи щодо відродження Радянського Союзу та радянської імперії" та "опір західних колег".

Також Путін в одній із своїх статей проговорився, що вважає територію України власністю РФ.

"Сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи. Ми знаємо та пам'ятаємо, що значною мірою вона створювалася за рахунок історичної Росії", – написав російський президент.

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