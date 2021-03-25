"Замінував" метро – сів у в'язницю: Зеленський схвалив покарання для "мінерів"

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування державних органів і об'єктів критичної інфраструктури.

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Про це повідомляє Офіс глави держави.

Чому знадобився цей закон

За даними Нацполіції, тільки за 2019 рік було відкрито близько двох тисяч кримінальних проваджень через завідомо хибні мінування, що вдвічі більше, ніж 2018 року. А з січня по березень 2020 року відкрито 213 проваджень.

При цьому нерідко одночасно повідомляється про мінування десятків об'єктів. Метою цього закону є істотне зменшення кількості завідомо неправдивих повідомлень про замінування.

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Що передбачає новий закон

Раніше в Україні "мінерам" загрожувала кримінальна відповідальність за неправдиве повідомлення тільки стосовно конкретно громадян і їх власності. Тепер же депутати доповнили статтю 259 Кримінального кодексу України і внесли до переліку критично важливі об'єкти інфраструктури, будівлі держорганів влади, установи охорони здоров'я, освіти. Покарання за "мінування" таких об'єктів – від 6 до 8 років в'язниці.

Також до цієї статті ввели термін "критично важливі об'єкти інфраструктури":

підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, діяльність яких безпосередньо пов'язана з технологічними процесами та/або наданням послуг;

об'єкти, що мають велике значення для економіки і промисловості, функціонування суспільства і безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування яких може мати негативний вплив на стан національної безпеки і оборони України.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в січні цього року у Кривому Розі "мінували" квартиру батьків Зеленського. Поліція швидко знайшла чоловіка, і він пояснив, чому так зробив.

Відео: Сьогодні

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