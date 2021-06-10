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Слуга народу розповів, коли приймуть закон про корінні народи

10 червня 2021 21:12

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Законопроєкт про корінні народи хочуть прийняти до "Кримської платформи", заявив заступник голови фракції

Верховна Рада України може до кінця поточної сесії ухвалити за основу та в цілому законопроєкт про корінні народи.

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Про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише "Інтерфакс".

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"Законопроект про корінні народи треба до "Кримської платформи" прийняти. Думаю, до кінця поточної сесії буде. Ми хотіли б за основу та в цілому. Начебто є консенсус, там усі не проти", – сказав Корнієнко.

Як відомо, цей документ визначає права корінних народів України та особливості їх реалізації.

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Нагадаємо, РФ закотила істерику через закон про корінні народи України – назвали це "кричущою провокацією". На це постійний представник президента України в Криму (АРК) Антон Кориневич відповів, що російські депутати навіть не розуміють різницю між корінними народами та національними меншинами.

Крім того, в ОПУ назвали 3 причини істерії Путіна через закон про корінні народи.

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