Закон про деолігархізацію знищить свободу слова в Україні – Гройсман

Більшість термінів і статей закону стосуються не олігархічного впливу, а саме роботи ЗМІ та наближають провладний контроль медіа

Гройсман розкритикував закон про деолігархізацію

Лідер політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман заявив, що проект закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" наближатиме тотальний провладний контроль всіх ЗМІ.

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Про це він сказав в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Гройсман наголосив, що хоча законопроект і стосується олігархічних впливів, більшість його термінів і статей стосуються не олігархів, а саме медіа.

"Я роблю припущення, що це непрофесійний подарунок до Дня журналіста, - сказав він, – це боротьба не з олігархією, а боротьба за те, щоб влада контролювала 100% інформаційного простору України".

Гройсман закликає захистити свободу слова в Україні.

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"Журналісти мають спокійно працювати, а українці – визначати і обирати… Приберіть руки від свободи слова", - сказав політик.

Він вважає, що у законопроекті мають бути принаймні три головні речі – свобода роботи ЗМІ, анонсування зустрічей "чиновник-олігарх", а також можливість перевірки чиновників на поліграфі – на предмет корупційних дій.

"Подайте якісний документ – не давайте цю "фількіну грамоту", – наголосив Володимир Гройсман.

Раніше новини "Сьогодні" писали, для кого небезпечний закон Зеленського про олігархів, і чого від нього чекати.

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Також напередодні глава РНБО Олексій Данилов розповів про закон по деолігархізації.