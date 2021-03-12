Захарова нервово відповіла на слова Кравчука про "дзеркальну відповідь ЗСУ"

У МЗС РФ назвали причину, чому не вдається домовитися про мир на Донбасі

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова перекрутила слова голови української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука про дзеркальну відповідь ЗСУ на обстріли, назвавши це "спробою ескалації і силовим сценарієм".

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Про це вона сказала на брифінгу.

Зазначимо, що Кравчук говорив про перекидання додаткових окупаційних військ на передову і що українські військові відкриватимуть вогонь у відповідь. Але в Москві по-своєму бачать ситуацію.

"Хотіли б застерегти київський режим, гарячі голови, які його обслуговують або ним маніпулюють, від подальшої ескалації і спроб реалізувати на Донбасі силовий сценарій", – сказала Захарова.

При цьому в МЗС РФ закликали Київ "не вигадувати нові домовленості і документи" щодо врегулювання на Донбасі і наполягають на виконанні Мінських угод на умовах Москви.

Також вона знову спробувала спростувати причетність Росії до війни на Донбасі і назвала причину, чому не виходить врегулювати конфлікт.

"У Києві намагаються всіх переконати, що нібито Москва є стороною конфлікту і що у неї нібито є якісь зобов'язання за мінським комплексом заходів ... Відмова (України) домовлятися з Донбасом (бойовиками), власне, і є тією причиною, яка перешкоджає встановленню довгострокового миру у регіоні", – додала Захарова.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Франція і Німеччина представили новий мирний план щодо Донбасу, таку собі дорожню карту щодо виконання домовленостей, який схвалений Києвом. Також в Україні назвали три варіанти для Росії за цим планом.

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