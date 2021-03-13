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"За цю державну зраду повинні понести відповідальність": Яценюк про Харківські угоди

13 березня, 11:51

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він назвав їх одним з ключових факторів окупації Криму

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк назвав Харківські угоди державною зрадою, яка заклала основу для незаконної анексії Криму.

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Про це він заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"За цю державну зраду повинні понести відповідальність. Ми втратили Крим в тому числі через таких, які голосували за ці закони, і через Януковича, який вносив цей закон про передачу в оренду українського Криму", – переконаний Яценюк.

Він вважає, що рішення про передачу Криму в оренду Росії стало одним із ключових чинників повної окупації території. Оскільки, в РФ був час мілітаризувати Крим, туди перекинули додаткову кількість солдатів та додаткове озброєння. А Україна в обмін на перебування російського флоту в Криму отримала знижку на газ.

За словами Яценюка, насправді зниження ціни не було. Оскільки на європейському ринку ціни на газ були такі, як Україна отримала після російської знижки.

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"Вони не признавались про Харківські угоди. Він говорив про те, що будемо отримувати знижку. Я йому тоді як опозиційний депутат чітко сказав: ідіть в суд і боріться за Україну. Він не пішов у суд. Ми пішли в суд через 4 роки, і його виграли", – згадав Яценюк свою розмову з Януковичем, напередодні підписання домовленостей.

Він уточнив, що під час його перебування на посаді прем’єра Україна подала позов до Стокгольмського арбітражу проти Росії щодо газових контрактів та перемогла. Вона відсудила в РФ 5 млрд доларів.

Раніше ми повідомляли, що 11 березня Рада нацбезпеки і оборони доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угодпро продовження перебування Чорноморського флоту Росії на території України.

Як відомо, Харківські угоди щодо пролонгації перебування Чорноморського флоту РФ в Криму було підписано 21 квітня 2010 року тодішніми президентами України та Росії Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим. Після цього це угоди стали називати "пактом Януковича-Медведєва".

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