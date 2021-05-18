За два роки борг України виріс на три оборонні бюджети – Яценюк

Політик підкреслив, що уряди Зеленського "ще їхали на тій макроекономічній базі", яка була створена владою післямайданівського періоду

/ Фото: Pixabay

Ініціатива влади щодо підвищення податків непродумана і шкідлива для української економіки. При цьому за останні два роки борг України збільшився на три оборонні бюджети.

Реклама

Про це заявив колишній прем'єр-міністр, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в ефірі "Україна 24".

"Якщо ви вважаєте, що є десь якісь сектори, де потребують зміни податкового законодавства, покличте, будь ласка, компанії, які заробляють гроші, платять в бюджет, і ви саме з цього бюджету все фінансуєте. Сядьте з ними, проведіть діалог, і в рамках діалогу визначтеся про справедливу податкову систему", – зазначив він.

Політик підкреслив, що Кабміни Зеленського "ще їхали на тій макроекономічній базі", яка була створена урядами післямайданівського періоду.

"Я взяв економіку країни, в якій було 73 мільярди доларів боргів. Коли я пішов – залишив 67 мільярдів доларів. Тобто, за всю історію української незалежності мій уряд був єдиним, який зменшив зовнішню заборгованість. Ми прийшли, було 108 тисяч гривень – я пішов, залишив 90 мільярдів гривень на рахунках. І тому можна сказати, що уряди Зеленського, вони ще їхали на тій макроекономічній базі, яка була створена", – підкреслив лідер "Народного фронту".

Реклама

Сьогоднішня ж влада, зазначив Яценюк, накопичила за два роки вже 12 млрд доларів зовнішніх боргів. Ця сума рівнозначна майже трьом оборонним бюджетам держави.

"Ну ви ж якось балансуйте. Ви дайте можливість економіці розвиватися для того, щоб вона сама більше платила податків, щоб росла економіка, щоб наповнювався бюджет", – сказав він.

Експрем'єр також зазначив, що без справжніх реформ в країні не відбудеться економічного дива, на яке так сподівалася Україна з обранням Зеленського.

"Я розумію, піар, хочеться мати рейтинги. Ну тільки рейтинги за рахунок коштів платників податків – це надто дороге задоволення. Хто ці мільярди віддавати потім буде?.. Без справжніх реформ в країні, не імітації, не шоу, не відео, а реальних змін, фундаментальних змін Україна не вирветься з цього", – резюмував політик.

Як повідомлялося раніше, Україна щорічно втрачає через корупцію від 500 до 950 млрд гривень. При цьому, як свідчать результати дослідження Інституту майбутнього, кожен другий громадянин країни вважає, що саме корупція не дає йому жити краще.