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СЬОГОДНІ Новини політики

Ярош вщент розносить Кремль! Аваков висміяв Путіна за фейк з відео

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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5 лютого, 20:17
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Ексміністр розповів, як Росія за допомогою пропаганди хоче вплинути на думки людей
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін фейковим відео, яке потрібне для приводу вторгнення в Україну, намагається маніпулювати свідомістю людей, але всі його спроби зробити це розносяться вщент. Про це заявив ексміністр МВС Арсен Аваков в ефірі телеканалу Україна 24.

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"Кіно йому треба, безсоромні очі йому треба кудись подіти. Їх можна вперти в цей сюжет про розіп'ятого хлопчика. Ми в 2014 році, коли були в Слов'янську, подивилися цей сюжет і всі посміялися. Хто в це повірить? І тут цю пропаганду не можна недооцінювати. Ми пам'ятаємо всі знайдену візитку Яроша. Я впевнений у тому, що Путін може показати по телевізору, що особисто Ярош, чи Білецький, чи хтось з націоналістів під українським прапором заряджають гармату, і від цього розлітається вщент якась московська вежа. Це абсурд, але в "кремлівському театрі" абсурду це "пролазить", – сказав він.

Аваков також зазначив, що завдяки США Україна дізнається першою про плани Кремля, і це треба цінувати. За його словами, допомога служб розвідок різних країн допомагає Україні орієнтуватися у планах Кремля.

"Те, що американська розвідка на ближніх підступах відстрілює такі варіанти, я вважаю, що це дуже правильна тактика. Це треба цінувати, шанувати і це треба підтримувати", – сказав він.

Страшилки Кремля

12 та 13 липня 2014 року на "Першому каналі" російського телебачення показали сюжет про те, як біженка зі Слов'янська розповіла, що у неї на очах у місті українські військові нібито розіп'яли дитину.

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Автор знаменитого фейка про "розіп'ятого хлопчика у Слов'янську" Галина Пишняк досі вважає ту історію правдою і не визнає брехню. Та водночас жалкує, оскільки через цю історію сильно почали цькувати її родину.

Що за новий фейк Росії

3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використовувати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

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Представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив дані розвідки про те, що РФ готувала фейкове відео про "атаку" ЗСУ на російськомовне населення. Також Кірбі розповів, що в РФ планували інсценувати атаку нібито українських спецназівців чи розвідників на росіян чи російськомовних громадян. Водночас військова техніка мала виглядати схожою на техніку ЗСУ або на ту, що поставлена Україні із Заходу.

Україна вже в курсі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що американська розвідка поділилася інформацією про нові плани Кремля і що зараз загроза вторгнення з боку Росії та нові сценарії Кремля обговорюються з західними партнерами.

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